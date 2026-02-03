Rimini, un vecchio ordigno inglese senza esplosivo ha mandato in tilt la circolazione ferroviaria

RIMINI. L’ordigno che ha mandato in tilt oggi la circolazione ferroviaria è una bomba d’aereo inglese 25 lbs tiro pratico (da esercitazione) priva di qualsiasi sostanza esplosiva. L’intervento è stato effettuato da un nucleo CMD (Conventional Munition Disposal - Bonifica di munizionamento Convenzionale) del Reggimento Genio Ferrovieri di Castel Maggiore (BO) dell’Esercito Italiano in concorso con la prefettura di Rimini, disposto dal Comando Territoriale Nord di Padova deputato alla gestione dei concorsi militari in tempo di pace nell’area centro-settentrionale della penisola. Lo stop ai treni si è protratto oggi per quasi due ore a partire dalle 10.30. I treni sono stati bloccati causando ritardi fino a due ore e mezza. Qualche convoglio è stato soppresso. Anche il Metromare ha subito chiusure e riduzioni di percorso.