Rimini. Un taglio per aiutare lo Ior e portare la scuola a casa dei pazienti

C’è un modo molto semplice per trasformare una domenica qualunque in una giornata che cambia la vita di qualcuno: andare dal parrucchiere. Ma non in un salone qualsiasi. Domenica 15 febbraio, in occasione della Giornata Mondiale contro i Tumori Infantili, torna “Una piega per lo Ior”, la maratona di solidarietà che vede oltre 200 professionisti della bellezza mettersi al servizio dello Ior come volontari. L’obiettivo è concreto e fondamentale: sostenere il “progetto FuoriClasse”, che porta la scuola a casa degli adolescenti che non possono frequentarla a causa delle cure oncologiche.