Rimini, un successo il torneo di Spikeball a sostegno di Cittadinanza Onlus

Venerdì 4 luglio si è svolta la terza edizione del torneo di Spikeball per Kibera patrocinata dal Comune di Rimini. L’evento ha visto sfidarsi una quarantina di giovani appassionati di questa disciplina, unendo la voglia di stare insieme a quella di fare del bene.

La cifra raccolta (1748 euro) sarà interamente destinata a garantire cure e percorsi di riabilitazione ai bambini e alle bambine con disabilità della baraccopoli di Kibera, a Nairobi (Kenia), dove Cittadinanza Onlus opera. A raccontare il progetto ci hanno pensato il presidente di Cittadinanza Onlus Maurizio Focchi e il direttore Alessandro Latini.

Durante la serata non è mancata la musica e l’animazione, grazie a Fluxo Movement che ha portato il suo DJ Manhattan che ha coinvolto non solo chi partecipava al torneo, ma tutto il pubblico. Anche quest’anno il torneo ha potuto contare sulla generosità del birrificio Amarcord, della piadineria La Lella, degli amici del Barrumba Rimini, del Tortuguito 67 e di Toni Hotels, tutte realtà che hanno generosamente sostenuto il progetto.

Il torneo si è chiuso con la fase a eliminazione diretta e le premiazioni delle squadre vincitrici: I Sicari Suricati con Luca Mastellari e Giacomo Mancuso per il torneo open e I Tiranni con Beatrice Benicchi e Riccardo Lama per il torneo misto. I primi classificati di entrambi i tornei hanno vinto 2 menu di pesce alla Trattoria La Marianna, i secondi classificati 2 menù della tradizione all’Osteria De Borg, e i terzi classificati 2 piade romagnole al NudeCrud. Un ringraziamento speciale va ai ristoranti che hanno deciso di sostenere l’iniziativa donando i premi.

Tanti i curiosi e i turisti che, anche senza giocare, si sono fermati in spiaggia per guardare le partite, ascoltare musica e brindare a una causa importante. Un ringraziamento speciale da parte degli organizzatori va “ai volontari che hanno reso concretamente possibile la serata, ai bagnini 53, 54, 55, a Piacere Spiaggia Rimini, sempre al fianco di Cittadinanza Onlus, all’assessore Michele Lari per la presenza e a tutti coloro che, anche quest’anno, hanno scelto di esserci”.