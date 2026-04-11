Rimini, un ricercato dall’elevato profilo criminale: arrestato e portato in carcere per scontare 6 anni

Rimini
  • 11 aprile 2026
Archivio
Archivio

Ieri, venerdì 10 aprile, gli investigatori della Squadra Mobile di Rimini, hanno tratto in arresto un 50enne riminese destinatario di un provvedimento di carcerazione per l’espiazione della pena di circa 6 anni di reclusione, in relazione ad un cumulo pene per condanne definitive riportate per reati che vanno dalla ricettazione, allo spaccio di sostanze stupefacenti, all’estorsione e alla bancarotta fraudolenta, per fatti commessi tra Rimini e Forlì nel periodo fra il 2005 e il 2018.

L’uomo, ben noto alle forze dell’ordine e con elevato profilo criminale, in passato è stato anche sorvegliato speciale della Pubblica Sicurezza con obbligo di soggiorno a Rimini. L’arrestato al termine delle procedure di rito, rintracciato nei pressi della casa a lui attualmente in uso a Rimini, è stato condotto presso la locale Casa Circondariale dove resterà a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Newsletter

Iscriviti e ricevi le notizie del giorno prima di chiunque altro Clicca qui