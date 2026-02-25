Rimini, un passante soccorre il poliziotto ferito, lo aiuta ad arrestare il ladro e se ne va: “Venga in Questura, vogliamo ringraziarlo”

Un passante soccorre un poliziotto, lo aiuta ad arrestare un ladro e poi se ne va. Ieri pomeriggio verso le 16.20, la Polizia di Stato di Rimini è intervenuta presso il punto vendita Cisalfa Sport all’interno del centro commerciale Le Befane Shopping Centre, a seguito di una segnalazione per tentato furto. Nella circostanza, un uomo italiano di circa 30 anni veniva sorpreso mentre tentava di rubare uno zainetto e una felpa dagli espositori. Sprovvisto di documenti di riconoscimento, è stato accompagnato presso gli Uffici della Questura per le procedure di identificazione. Prima di essere fatto salire sull’autovettura di servizio, si è dato alla fuga, venendo prontamente raggiunto dagli operatori.

Nel corso delle operazioni di contenimento, il 30enne ha colpito ripetutamente al volto il capo pattuglia e cagionandogli una frattura al setto nasale. Nonostante le lesioni riportate, l’operatore riusciva a bloccare l’uomo e ad ammanettarlo, grazie anche all’aiuto di un passante intervenuto prontamente, che nella fase concitata non è stato possibile identificare.

Il Questore di Rimini invita il cittadino “a venire in Questura per porgergli personalmente i più sentiti ringraziamenti”. L’Agente Scelto è stato successivamente trasportato presso il Pronto Soccorso, dove veniva dimesso con prognosi di 41 giorni.

Dagli accertamenti emergeva, inoltre, che a carico dell’arrestato risultava un provvedimento di sospensione dell’affidamento in prova ai servizi sociali, con ripristino della carcerazione, emesso dal Tribunale di Sorveglianza di Bologna. Alla luce di quanto sopra, si procedeva a dare esecuzione alla misura restrittiva e a denunciare l’uomo per i reati di tentato furto, resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali e false attestazioni a pubblico ufficiale.