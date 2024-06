Rimini, un mistero la morte dell’uomo ritrovato lungo i binari della ferrovia

RIMINI. Resta un mistero la morte dell’uomo di circa 30 anni di origine indoasiatica ritrovato cadavere questa mattina, attorno alle 7.30 lungo i i binari ferroviari sulla linea Rimini-Riccione all’altezza della zona Lagomaggio. Sul posto sono intervenuti la polizia ferroviaria e la scientifica della polizia di stato ed è stata bloccata per alcune ore la circolazione dei treni. Il corpo dell’uomo è stato ridotto a brandelli e i suoi resti si sono distribuiti per circa un centinaio di metri. Gesto volontario? Incidente? Tutte le ipotesi restano al momento aperte. L’allarme è stato lanciato da viaggiatori del Metromare, la cui linea corre accanto alla ferrovia. Non risultano al momento segnalazioni da parte di alcun macchinista accortosi dell’impatto.