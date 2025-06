Rimini, “Un mare di Rosa” torna venerdì 20 giugno

L’edizione 2025 di “Un Mare di Rosa” è stata presentata presso il Chiringuito Casita al Bagno 60. Una scelta voluta, per immergerci fin da subito nell’atmosfera dell’evento del 20 giugno, con la sabbia sotto i piedi e il calore del tramonto sul mare. Un invito a lasciarsi trasportare da un’esperienza fatta di emozioni, luci, suoni, sapori e sorrisi.

Quest’anno l’evento si terrà in anticipo rispetto alle edizioni precedenti, aprendo ufficialmente il weekend più rosa dell’anno venerdì 20 giugno. Per l’occasione, due chilometri di spiaggia sul litorale riminese si trasformeranno in un teatro a cielo aperto, grazie all’impegno di oltre 120 operatori balneari e collaboratori della spiaggia di Rimini Sud. Come ha evidenziato il presidente della cooperativa bagnini Rimini sud Mauro Vanni, ad animare la serata saranno oltre 100 artisti, tra cui musicisti, performers e danzatori. . Non mancheranno le cantine selezionate per rappresentare l’eccellenza vinicola del territorio, il tradizionale Circo per le famiglie e l’amatissimo Ludobus, con i suoi giochi per grandi e piccoli.