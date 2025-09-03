Rimini, un gruppo di animatori aggredito nella notte con bottiglie e coltelli: in tre finiscono all’ospedale - Gallery

Una violenta e sanguinosa rissa nella notte a Rimini. Con tre giovani italiani in ospedale per bottigliate e ferite da arma da taglio. Nessuno di loro è in pericolo di vita, ma uno di loro presentava brutte ferite da taglio sul collo e in un fianco. La rissa è scoppiata poco prima delle 2 di notte nei pressi di un locale in via Mantova, all’angolo con via Taranto. Nel locale era presente un gruppo di animatori con loro responsabili, quando sono giunti 4 individui sudamericani con l’intenzione di attaccare briga. Da lì è partita una rissa e i 4 sudamericani con bottiglie i coltelli hanno aggredito i presenti per poi darsi alla fuga. Sul posto Carabinieri e Polizia di Stato.