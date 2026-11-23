Rimini renderà omaggio a una delle figure politiche riminesi più autorevoli del dopo guerra, con l’intitolazione di un giardino a Gino Zannini. La cerimonia si terrà giovedì prossimo - 26 novembre, alle ore 15:30, nell’area verde che si trova all’incrocio tra via Filippo Re e via Ermete Novelli. Sulla targa comparirà il nome “Gino Zannini” e, sotto, la dicitura “Parlamentare della Repubblica (1912-2005)”.

Il gesto dell’Amministrazione comunale restituisce alla città il ricordo di un uomo che ha servito le istituzioni per decenni, dal Consiglio comunale fino al Senato e al governo del Paese. Zannini, esponente della Democrazia Cristiana, sedette tra i banchi del Consiglio comunale di Rimini pressoché senza interruzioni dal 1946 al 1970. Fu poi senatore dal 1958 al 1972 e, tra il 1969 e il 1970, sottosegretario al Turismo, un incarico che per una città come Rimini aveva un valore particolare, in anni in cui l’ospitalità stava ridisegnando l’economia e il volto stesso del territorio.

Il suo nome è legato alla fase della ricostruzione del dopoguerra e alla successiva stagione di sviluppo che ha reso la riviera riminese nota in Italia e all’estero. Di carattere riservato, abituato a lavorare lontano dai riflettori, Zannini affrontò ogni responsabilità con lo stesso spirito, quello di chi si dedica alla propria città senza cercare visibilità. Visse anni di forti tensioni politiche e di aspri scontri ideologici, ma seppe mantenere un saldo senso dello Stato e delle istituzioni, con la consapevolezza delle possibilità e dei limiti del proprio ruolo. Fu capace di costruire un fronte comune anche con gli avversari quando si trattava di realizzare opere e iniziative indispensabili per la comunità, nella convinzione che la politica dovesse essere al servizio del bene collettivo.

Il suo impegno non si fermò alla ricostruzione e al turismo. Zannini fu infatti tra i politici che più si spesero perché Rimini ottenesse il riconoscimento di provincia, traguardo raggiunto nel 1992 con il distacco dalla provincia di Forlì, a coronamento di una lunga aspirazione del territorio.