Rimini, un folle inseguimento del furgone dello spacciatore: sequestrati oltre un chilo di cocaina e mezzo milione di euro

Rimini
  • 14 aprile 2026
Il denaro e lo stupefacente sequestrati
Il denaro e lo stupefacente sequestrati

E’ stato tratto in arresto dalla Polizia di Stato di Rimini, in flagranza di reato, un trentenne albanese per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, resistenza e lesioni Pubblico Ufficiale e “fuga pericolosa” per non avere rispettato l’alt degli agenti durante un posto di controllo.

Gli investigatori della Squadra Mobile stavano tenendo d’occhio un uomo, sospettando che avesse nella propria disponibilità una notevole quantità di cocaina, utilizzando per le consegne un furgone bianco modello Fiat Doblò. Fin dalla mattina di lunedì 13 aprile, gli investigatori, lo hanno pedinato in tutti i suoi spostamenti. Sempre a bordo del Doblò, percorrendo l’autostrada, l’uomo si era recato dapprima fuori provincia, per poi far rientro sul territorio riminese nel pomeriggio. Gli investigatori, sospettando che l’uomo celasse sul furgone una cospicua quantità di stupefacente, hanno predisposto un posto di controllo al casello di Rimini Sud.

I poliziotti hanno intimato l’alt al veicolo, ma l’uomo, dopo aver inizialmente rallentato, ha ingranato la marcia, investendo uno degli operatori ed andando a sbattere contro il guard rail e contro l’autovettura in uso agli agenti, per poi allontanarsi a forte velocità. I tre equipaggi della Squadra Mobile impegnati nell’operazione si sono posti all’inseguimento del fuggitivo, che, sfrecciando nel traffico cittadino a folle velocità ha terminato la sua corsa in via Flaminia Conca, dove, dopo avere speronato le pattuglie degli investigatori, ha perso il controllo del veicolo ed ha impattato violentemente contro un muretto. L’uomo, nonostante il forte urto, ha tentato la fuga a piedi, ma è stato bloccato ed arrestato.

Nell’abitazione dell’arrestato e della moglie, anch’essa di nazionalità albanese, all’interno della camera matrimoniale, sono stati rinvenuti oltre un kg di cocaina e 35 grammi di hashish, tutto il materiale utile al confezionamento dello stupefacente.

Mezzo milione di euro sequestrato

Inoltre, all’interno del veicolo ed all’interno dei cassetti dell’appartamento dei due albanesi, è stato complessivamente sequestrato circa mezzo milione di euro.

All’interno del furgone Fiat Doblò in uso all’arrestato è stato scoperto un vano a scomparsa, con chiusura meccanica, tipicamente utilizzato per il trasporto dello stupefacente o di altri beni di provenienza illecita.

L’arrestato, 30 enne albanese, è stato condotto presso la locale Casa Circondariale a disposizione dell’A.G. per il rito di convalida, mentre la moglie, incensurata, è stata denunciata in stato di libertà per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti.

Inoltre, regolare sul territorio nazionale, è risultato detentore, oltre che del furgone, anche di una Moto Africa Twin e di un’Audi A6, che, unitamente a tutto il denaro sequestrato, sono stati sottoposti a sequestro preventivo.

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