Rimini, un chilometro e mezzo di tessuti falsi e 700.000 articoli contraffatti: maxi-sequestro della Finanza

La Guardia di Finanza di Rimini ha eseguito ispezioni e controlli mirati presso quattro importanti esercizi commerciali della provincia. Il bilancio del sequestro è massiccio: dall’abbigliamento agli accessori, dalla bigiotteria di lusso alle calzature. Tra i materiali più rilevanti spiccano 1,5 chilometri di tessuti e 700.000 articoli che riportavano illegalmente i loghi dei più prestigiosi brand del lusso internazionale e capi di abbigliamento realizzati con fibre sintetiche di scarsa qualità, ma etichettate ingannevolmente come materiali pregiati. Particolare gravità è stata riscontrata nella contraffazione di alta bigiotteria, circa 120.000 pezzi, che richiamava marchi blasonati di pietre preziose, inducendo in errore il consumatore finale sulla reale natura del prodotto.

Oltre un milione di articoli e 66 km di filati per bijoux sono risultati privi delle indicazioni obbligatorie sulla provenienza, sui materiali di fabbricazione e sulle avvertenze d’uso. La mancanza di tali informazioni rappresenta un rischio diretto per la salute dei cittadini, privati della possibilità di conoscere la reale composizione degli oggetti che acquistano.

L’impegno delle Fiamme Gialle a tutela del distretto riminese e dei marchi italiani ed internazionali proseguirà incessantemente per tutto il corso dell’anno, garantendo trasparenza e sicurezza in ogni fase della filiera commerciale.