Rimini, un capodanno lungo 50 ore per festeggiare il 2026 con Bennato e Michielin

Un capodanno lungo 50 ore disseminato di grandi artisti, dj set, balli, mostre, installazioni e musei aperti e che, la notte del 31 dicembre, si trasforma nella pista da ballo dei record. È ‘festa grande’ il tema che apre la nuova fase della notte del 31 dicembre con tutta la città aperta e una gigantesca pista da ballo, da guinness dei primati, in dieci spazi diversi, tra centro storico e marina centro, in cui alla dance, ai dj piu’ famosi, ai balli latinoamericani, alla tradizione dello swing, si affianca per la prima volta a San Silvestro la Liscio street parade. Nella cornice di una quinta d’eccezione: una città intera illuminata, con i suoi spazi di arte e cultura spalancati e un belvedere in festa affacciato sul mare d’inverno.
E’ questo il Capodanno più lungo del mondo di Rimini, giunto alla quattordicesima edizione, che inizierà la sua lunga maratona con due serate live straordinarie di anteprima in Piazza Malatesta per arrivare già ‘caldo’ alla notte del 31 dicembre.
Il 29 dicembre sarà Edoardo Bennato con la sua band a dare il via alle grandi feste di fine anno. Il cantautore napoletano, il primo a portare il rock e il blues nel cantautorato in Italia, con la sua inconfondibile energia rock e i brani che hanno segnato generazioni porterà sul palco in piazza Malatesta oltre cinquant’anni di musica italiana, tra blues, rock e impegno civile. Un concerto gratuito che promette di far cantare e ballare migliaia di persone con il suo Sono Solo Canzonette Tour 2025 e i classici del suo repertorio, le canzoni sempre attuali che lo hanno reso celebre e amato dal suo pubblico
Il 30 dicembre sarà la volta di Francesca Michielin, una delle voci più versatili e innovative del panorama musicale italiano contemporaneo. Dalla vittoria a X Factor nel 2011 al palco dell’Eurovision Song Contest, dall’indie pop alle sperimentazioni elettroniche, l’artista veneta presenterà il suo repertorio che spazia da “Nessun grado di separazione” a “Chiamami per nome”, passando per le più recenti produzioni. Un concerto gratuito che unisce pop raffinato, testi profondi e una presenza scenica magnetica. Il pre show di Francesca Michielin sarà a cura dei talent di Discoradio, Matteo Epis, Valentina Guidi, Edo Munari, che scalderanno il pubblico in attesa dell’esibizione dell’artista.