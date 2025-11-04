Rimini, un altro incidente nel sottopasso del parco: donna in bici finisce contro una studentessa

RIMINI. Un altro incidente nel sottopasso del parco Callas, quello che, passando sotto la ferrovia, congiunge la ciclopedonale dal parco Cervi al parco Renzi fino ad arrivare al belvedere di piazzale Kennedy.

Una donna è finita al pronto soccorso dell’ospedale Infermi per una sospetta frattura del ginocchio. Tanto spavento, ma nessun danno fisico, invece, per una ragazza, coinvolta anche lei nell’evento.

L’episodio si è verificato, ieri mattina, intorno alle 10.30. La signora, una 65enne riminese che abita nei pressi del parco, stava transitando nel tunnel in sella alla sua bicicletta (direzione mare) quando, improvvisamente, si è trovata davanti la giovane, una studentessa, che, nel tentativo di evitare una pozzanghera, aveva occupato la corsia di marcia della ciclista. Inevitabile l’impatto e la rovinosa caduta della donna. Spaventati, gli amici della giovane, componenti di una scolaresca con insegnanti al seguito, hanno subito allertato il 118. Giunti sul posto, i sanitari hanno caricato sulla barella la 65enne e l’hanno trasportata al pronto soccorso dell’Infermi per una sospetta frattura della gamba. Nessuna ferita, fortunatamente, per la ragazza.