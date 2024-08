Rimini, Ugolini attacca: «Rete fognaria vecchia e non regge»

RIMINI. «In mezz’ora a Rimini si sono scaricati oltre 60 mm di pioggia. Le strade del centro storico sono diventate fiumi e tutti i sottopassi sono stati allagati. Questi eventi atmosferici si ripetono con sempre più frequenza e occorre prevenire con interventi sulla rete fognaria cittadina che è vecchia e non regge». La candidata alla presidenza della Regione Elena Ugolini attacca il Comune di Rimini. «Era prevista la costruzione di una vasca di laminazione delle acque», dice la civica sostenuta dalle forze di centro destra, «ma ancora non è stata fatta. Grazie agli aiuti della Protezione Civile e dei cittadini si sta cercando di rimediare a quanto accaduto, ma occorre mettere in cantiere quello che serve per prevenire il ripetersi di queste situazioni».