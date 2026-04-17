Rimini, ufficiale il nuovo supermercato: Esselunga cede al Comune un’area per 36 alloggi popolari

A Rimini in via Ugo Bassi, nell’area dell’ex Questura aprirà un supermercato Esselunga e saranno realizzati nuovi parcheggi, un parco pubblico e una parte residenziale che comprenderà anche nuovi alloggi sociali. Il progetto prevede un supermercato con una superficie di vendita di 1500 metri quadri, che sarà dotato di un parcheggio a raso con 54 posti auto pubblici e 24 privati e un ampio parcheggio interrato di 332 posti. All’interno della galleria commerciale è prevista, inoltre, l’apertura di una lavanderia e di un altro locale adibito a servizi alla persona.

Il progetto di riqualificazione e di edificazione della struttura commerciale ha previsto la cessione al Comune di Rimini un’area di oltre 9000 metri quadri per la realizzazione di 36 alloggi popolari: 24 di edilizia residenziale pubblica e 12 di edilizia residenziale sociale.

In totale l’area di intervento in via Ugo Bassi (ex Questura) è di 64000 metri quadri. L’avvio dei lavori è stato dato nello scorso mese di marzo: le opere propedeutiche sono già state avviate e l’apertura del supermercato è stimata entro tre anni.