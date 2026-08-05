Rimini, ucciso per aver rifiutato l’elemosina. La figlia chiede giustizia

RIMINI. Un gelato preso in un caldo pomeriggio d’agosto, un rifiuto banale e la furia cieca che si scatena in pieno centro, strappando la vita a un uomo che aveva ancora voglia di camminare, cucinare e guardare al futuro con il sorriso. Era il 9 agosto 2025 quando l’esistenza di Sanzio Montori è stata stravolta durante un’aggressione brutale avvenuta a Rimini che ha scosso profondamente l’intera comunità. Di fronte a una simile tragedia, la figlia Rita sceglie non la vendetta ma «una giustizia lucida e priva di rancore», accompagnando il dolore con la profonda umanità di chi crede ancora nel recupero delle persone. Una ferita che resta aperta mentre si avvicina la scadenza giudiziaria cruciale: il prossimo 23 settembre si aprirà l’udienza preliminare davanti al gup del Tribunale di Rimini per i pesantissimi capi di imputazione formulati nei confronti dell’aggressore, un giovane di 29 anni - attualmente ristretto in una struttura detentiva di cura - con la richiesta di risarcimento danni (jure proprio e jure hereditatis) quantificata in almeno 150mila euro, oltre alle spese legali e a una provvisionale immediatamente esecutiva di 50mila euro.
Rita, figlia 57enne della vittima e insegnante, rivive quel calvario e il dolore degli ultimi mesi con il cuore gonfio di strazio ma con la lucidità inflessibile di chi ha accompagnato il proprio genitore passo dopo passo, in un tunnel di sofferenze inaudite, fino all’ultimo respiro.