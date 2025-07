Rimini, uccise la moglie con il matterello: ergastolo definitivo

RIMINI. Ergastolo definitivo per Simone Benedetto Vultaggio, il 50enne riminese che il 25 giugno di tre anni fa uccise a coltellate e colpi di matterello la moglie Cristina Peroni, 33enne originaria di Roma e mamma all’epoca di un bimbo di 6 mesi. Così si è pronunciata nell’ultimo grado di giudizio la Cassazione che ha ritenuto ammissibile il ricorso della difesa, di fatto però rigettandolo nel merito. «Prendiamo atto con rispetto dell’esito del giudizio di legittimità, pur non potendo celare il rammarico per un epilogo che ha escluso ogni possibilità di rivalutazione delle questioni giuridiche sollevate, fondate su profili ritenuti meritevoli di approfondimento - commenta l’avvocato della difesa, il legale Emanuele Polverini -. Si chiude così un doloroso iter processuale che ha coinvolto drammi personali e familiari profondissimi, nel quale la funzione difensiva è stata esercitata nel solo intento di garantire il rispetto delle garanzie costituzionali e del principio di proporzionalità della pena».