Rimini, ubriaco sull’Adriatica: “Ho dimenticato la patente a casa”. Invece non l’ha mai avuta e becca oltre 5mila euro di multa

A Rimini nella nottata di sabato una pattuglia della Polizia Stradale ha intercettato e proceduto al controllo di un conducente che circolava lungo l’Adriatica con un’andatura alquanto insolita con improvvisi rallentamenti e bizzarre ripartenze. Alla richiesta della patente il conducente, visibilmente alterato dall’alcol, rispondeva ai poliziotti di averla dimenticata a casa. Il conducente è stato così sottoposto a prova etilometrica che registrava un tasso alcolemico di oltre 1,5 g/l. Mediante le banche dati si accertava inoltre che si era posto alla guida dell’auto senza patente di guida perché mai conseguita.

Il conducente oltre alla denuncia per la guida in stato d’ebbrezza alcolica e il fermo amministrativo del veicolo, si è visto contestare una serie di violazioni amministrative per oltre 5.000 euro.