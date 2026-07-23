Rimini, ubriaco fradicio, si mette a urlare al mercato coperto con una pistola giocattolo: denunciato per procurato allarme

A Rimini una segnalazione per una persona in evidente stato di ebbrezza che disturbava la quiete pubblica nella zona del mercato coperto, tra via IV Novembre e via Castelfidardo, ha portato nel tardo pomeriggio di lunedì scorso all’intervento della Polizia Locale. È intervenuta una squadra del Nucleo Sicurezza Urbana. Giunti sul posto, gli agenti hanno individuato l’uomo (classe 1988) mentre in evidente stato di agitazione gridava e inscenava atteggiamenti aggressivi. Alla vista delle divise l’uomo si è liberato di una pistola giocattolo che aveva con sé, lanciandola in un’aiuola vicina, per poi riprendere a urlare e a creare disturbo. Fermato e perquisito, gli operatori hanno recuperato l’oggetto nel punto in cui lo avevano visto disfarsene. L’uomo è stato quindi denunciato a piede libero per ‘procurato allarme’ e sanzionato per ubriachezza molesta (violazione depenalizzata che comporta il pagamento di 102 euro). Al termine delle operazioni il 38enne è stato allontanato dall’area, nei suoi confronti sarà accertata la responsabilità penale.