Rimini, tutti al centro estetico e impazzano i buoni regalo: “Il Capodanno non è più considerato come un tempo, il clou ora è prima del Natale»

Non c’è crisi che tenga. Quando si tratta di occasioni speciali - e il Capodanno, come il Natale, è senz’altro una di quelle - non ci si può far trovare impreparati. Men che meno sottotono. E così, mentre il 2023 si avvia alle battute finali, esercizi commerciali quali i saloni di bellezza vengono presi d’assalto. «A dicembre c’è stato il boom - conferma Marcello Zanzini, titolare del centro estetico Ambra di viale Amerigo Vespucci -. Decisamente più dello scorso anno». Dal lungomare fino ai negozi del centro, la corsa a trattamenti quali manicure, semipermanente, epilazione e make-up sta per subire l’ultima, decisiva impennata in concomitanza col Capodanno. Alle finanze, verrebbe da aggiungere, ci si pensa nel 2024.

Motivazioni

Quali siano le ragioni che hanno fatto lievitare le prenotazioni in vista delle festività, Marcello Zanzini non sa dirlo con certezza. È però lampante, agli occhi del titolare del centro estetico Ambra, che i riminesi abbiano fatto una «selezione di dove spendere i soldi». I saloni di bellezza che propongono un’offerta di qualità, a suo dire, sarebbero i più premiati. «Siamo nel settore da 32 anni - spiega l’addetto ai lavori -. Crediamo di offrire un buon servizio, e come tale le nostre offerte vengono ripagate dall’affluenza dei clienti». Un dicembre tutt’altro che sottotono per il salone di bellezza, che ha registrato “un traffico intenso” soprattutto nella settimana antecedente al Natale. «Nel periodo prenatalizio c’è stato il boom, e questo perché le persone si sistemano anche in previsione del Capodanno», aggiunge ancora. Nessun limite neanche per quanto riguarda i costi: «Mediamente la spesa di un cliente è di 45 euro». Per le feste, la parola d’ordine è solo una: essere in tiro a qualunque prezzo.

Investire nel benessere

Ad evidenziare un’ulteriore tendenza in questa “corsa ai centri estetici” è Marina Giordano, titolare dell’Estetica Élite di via Ariete. In prossimità del Natale, ad aver preso piede sono stati soprattutto i buoni regalo. «Un mese andato molto bene, con quasi più regali che servizi - spiega la responsabile dell’attività -. Molte persone, soprattutto mariti e fidanzati, hanno pensato a buoni regalo per le loro partner». Anche in questo caso, chi si è rivolto al negozio di via Ariete non ha badato a spese. «Il budget andava dai 50 ai 100 euro», fa sapere Giordano. E sul trend generale del mese di dicembre conclude: «Più o meno in linea con lo scorso anno. La vera sorpresa sono stati i trattamenti e i servizi regalati».

Tutto in ordine

L’urgenza maggiore, per le clienti dei saloni di bellezza riminesi, è quella di presentarsi ai pranzi e alle cene delle festività - dal Natale fino all’Epifania - con una manicure impeccabile.

Lo conferma Adele Polverelli, titolare del centro estetico Safira di viale 23 Settembre: «Le unghie sono il trattamento più richiesto, la spesa media è di circa 50 euro». Stesso riscontro da parte di Giordano. «Sicuramente tutte vogliono le mani in ordine in vista delle feste», conferma la titolare di Estetica Élite. Che però aggiunge: «Nei giorni sotto Natale sono stati regalati anche molti trattamenti rimpolpanti e leviganti per il viso».

Scelte all’apparenza inconsuete, in realtà motivate da scopi ben precisi. «Le clienti - è la spiegazione dell’addetta ai lavori - volevano arrivare alle feste con una pelle più tonica e rilassata». Quanto al boom di prenotazioni registrate nel mese di dicembre, la testimonianza di Polverelli lascia poco spazio ai dubbi. «Giorni di frenesia - commenta -. Soprattutto nel campo estetico, c’è questa corsa a fare le cose». E conclude con un’osservazione: «Il Capodanno non è più considerato come una volta; il periodo di maggior lavoro ormai è quello prenatalizio. È stato un vero delirio».