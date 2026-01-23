Rimini. Turista di 13 anni annegò in mare: educatrice 26enne verso il processo

È stata fissata per metà febbraio l’udienza preliminare davanti alla gup Raffaella Ceccarelli nei confronti dell’educatrice 26enne polacca, accusata di omicidio colposo per la morte del bambino di 13 anni, anche lui polacco, che il 22 agosto 2024 annegò in mare a circa 300 metri di distanza dal bagno 86, sul lungomare Di Vittorio. Per lei, difesa dall’avvocato Jakub Nowacki del foro di Rimini, il pm Luca Bertuzzi, concluse le indagini (compresa una perizia per verificare le condizioni del mare e del fondale) ha infatti chiesto il rinvio a giudizio.
La vittima faceva parte di un gruppo di 12 bambini polacchi di età compresa tra i 13 e i 15 anni, in vacanza in quei giorni in città sotto la vigilanza della donna.