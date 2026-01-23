Rimini. Turista di 13 anni annegò in mare: educatrice 26enne verso il processo

Quella mattina le condizioni del mare non erano le migliori e la bandiera rossa sconsigliava di fare il bagno. Tanto è vero che il bagnino del bagno 86, intorno alle 10.20, dovette uscire per recuperare proprio uno dei ragazzi polacchi di un altro gruppo che non riusciva a tornare a riva a causa della corrente. Una volta usciti tutti dall’acqua, l’educatrice andò a fare il bagno con i ragazzi del secondo gruppo. Tornati a riva, però, notò un paio di ciabatte lasciate sulla battigia e capì che uno dei ragazzini era sparito. Scattò così una ricerca spasmodica, con annunci continui della Publiphono e degli stessi carabinieri di Miramare, almeno fino alle 12.45, quando la tragedia si palesò sotto gli occhi di un turista del bagno 92. Steso sul lettino a prendere il sole, guardando verso il mare, a un certo punto vide una schiena nuda emergere dalle onde e capì subito che si trattava di un corpo. Si gettò così in acqua, portando a riva il 13enne che però non respirava già più. Il turista, che per pura coincidenza è un bagnino polacco in vacanza a Rimini, chiese aiuto al mosconaio del bagno 88 (che copriva quello della torretta 92 in pausa), che arrivò con il bagnino di salvataggio. Insieme tentarono una manovra disperata per rianimare il ragazzino con un lungo massaggio cardiaco. A supportarli c’era anche un’infermiera in vacanza. I tentativi durarono per circa tre quarti d’ora, ma purtroppo non ci fu nulla da fare. Sul posto intervennero la Capitaneria di porto e i carabinieri per chiarire la dinamica dell’incidente.