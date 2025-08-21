Rimini, turista 46enne muore mentre fa il bagno al mare

Una mattinata purtroppo tragica in spiaggia a Viserba, dove un uomo di 46 anni ha perso la vita mentre faceva il bagno al mare. L’uomo, un turista di Margherno (in provincia di Pavia) si è tuffato in acqua e si è sentito male all’altezza del Bagno 26. il 46enne era in vacanza con la moglie e il figlio adolescente. Inutili purtroppo i soccorsi e tutti i tentativi per rianimarlo anche usando il defibrillatore. La moglie si è accorta del malore in acqua e lo ha trascinato fuori, subito supportata dall’intervento dei salvataggi e del personale medico presente sul posto.