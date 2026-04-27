Rimini, turismo, primi tre mesi da record: “Grazie al traino di fiere e congressi”

Mentre l’allarme energetico risuona in tutto il comparto turistico nazionale, Rimini continua a registrare segnali positivi. Per il buon andamento della destagionalizzazione e per le presenze totalizzate. Primi tre mesi del 2026 col vento in poppa, dunque, come emerge dall’analisi dei dati derivanti dall’incasso proveniente dalla Tassa di soggiorno: 1 milione e 350 mila euro dal 1° gennaio al 31 marzo appena trascorsi. Dati che, secondo l’elaborazione statistica effettuata da Palazzo Garampi, fanno segnare un +3,29% di pernottamenti, rispetto al primo trimestre 2025, e, addirittura, un +28,29% sullo stesso periodo del 2023.

Cosa dicono i dati

Analizziamole, allora, queste presenze record e cerchiamo di comprenderne i motivi. Secondo i dati in possesso all’ufficio turismo del Comune, infatti, nei primi tre mesi dell’anno in corso le strutture ricettive del capoluogo hanno totalizzato 642.963 pernottamenti, 20.533 in più dello stesso periodo 2025, quando le presenze furono 622.430 (il 3,29% di scostamento appunto). E ben 141.817 in più del gennaio-marzo di tre anni fa (2023) quando furono toccati i 501.146 pernottamenti (il 28,29% di scostamento).

«Crescita maggiore a marzo»

Sottolinea Palazzo Garampi: «Abbiamo avuto un gennaio in linea con quello del 2025 e un febbraio e, soprattutto, un marzo in crescita evidente, grazie al traino dei congressi e delle fiere come “Key Energy” sulla transizione energetica». Per fortuna che il quartiere fieristico c’è, verrebbe, dunque, da dire. Così come nel caso dell’avveniristico “disco volante” congressuale. «Ancora non si può intravedere un trend per l’anno in corso - frena, però, l’amministrazione comunale -, ma con molte cautele diciamo che si conferma il successo crescente degli eventi congressuali e, in particolare, di quelli fieristici ritenuti, sino a pochi anni fa, “minori”, rispetto magari a Sigep e RiminiWellness. Insomma, ormai anche questi eventi hanno un traino notevole e producono numeri molto interessanti e in aumento anche in quei mesi che in passato erano considerati scarichi». La crescita delle presenze, infatti, in questi primi trimestri degli ultimi quattro anni risulta costante e priva di interruzioni.

Trend sempre in aumento