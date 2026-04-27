Rimini, turismo, primi tre mesi da record: “Grazie al traino di fiere e congressi”

Mentre l’allarme energetico risuona in tutto il comparto turistico nazionale, Rimini continua a registrare segnali positivi. Per il buon andamento della destagionalizzazione e per le presenze totalizzate. Primi tre mesi del 2026 col vento in poppa, dunque, come emerge dall’analisi dei dati derivanti dall’incasso proveniente dalla Tassa di soggiorno: 1 milione e 350 mila euro dal 1° gennaio al 31 marzo appena trascorsi. Dati che, secondo l’elaborazione statistica effettuata da Palazzo Garampi, fanno segnare un +3,29% di pernottamenti, rispetto al primo trimestre 2025, e, addirittura, un +28,29% sullo stesso periodo del 2023.