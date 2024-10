Il fenomeno delle truffe telefoniche per estorcere contratti di fornitura di gas e luce è in una preoccupante escalation. Le truffe ci sono da sempre, ma mai nella memoria del Gruppo SGR, da quasi 70 anni operatore leader sul territorio, aveva raggiunto il livello attuale.

Così Lorenzo Pastesini, direttore commerciale di SGR Luce e Gas: “Solo nell’ultimo mese, oltre 500 clienti ci hanno contattato per verificare la veridicità di telefonate sospette in cui vengono diffuse anche menzogne su SGR, secondo le quali l’azienda sarebbe stata acquisita da un altro gruppo. Viene anche chiesto di confermare o rivedere pratiche contrattuali inesistenti. In realtà, SGR continua a operare come azienda indipendente ed è in forte espansione. Purtroppo, riteniamo che queste segnalazioni rappresentino solo la punta dell’iceberg dei tentativi di frode effettuati”.

Pastesini fa un’ulteriore precisazione: “È fondamentale chiarire che SGR Gas e Luce non contatta mai i propri clienti da numeri di telefono cellulare, ma esclusivamente dal proprio numero fisso 0541 0661 . Inoltre, nessun contratto può essere stipulato tramite una semplice registrazione telefonica: ai clienti inviamo sempre una copia del contratto, che deve essere necessariamente firmata, in modo tradizionale o attraverso sistemi di verifica digitale sicuri”.

Continua Pastesini: “Il modus operandi dei truffatori è in continua evoluzione. Chi telefona non si limita più a tentare di vendere contratti falsi e utilizza tecniche sempre più sofisticate. Questo tipo di truffa è noto come ‘spoofing’ e consiste nel mascherare il proprio numero di telefono reale, facendone invece apparire uno falso per ottenere informazioni personali o adesioni a contratti fraudolenti. Un metodo semplice per difendersi è provare a richiamare il numero da cui si è ricevuta la chiamata: se il numero risulta inesistente o non raggiungibile, è un chiaro segnale che si tratta di una truffa. E se il dubbio dovesse comunque persistere, invitiamo i clienti a contattare direttamente i nostri uffici per verificare l’autenticità della comunicazione”.

Con la recente fine del mercato tutelato, alcuni utenti, non avendo ancora scelto un fornitore, sono passati al regime delle ‘tutele graduali’, finendo potenzialmente nel mirino di operatori senza scrupoli. A ciò si aggiunge la pressione commerciale di fine anno, che sta stimolando pratiche sempre più aggressive, incluso il ritorno del porta a porta.

“Ora c’è questo territorio nel mirino - conclude Pastesini - e non mi stupirei se, in un futuro non troppo remoto, prendessero piede tecniche nuove come l’utilizzo dell’intelligenza artificiale per manipolare i timbri vocali e simulare adesioni telefoniche a contratti fraudolenti. Serve assolutamente alzare il livello di attenzione. Con l’inverno alle porte, è cruciale che le persone restino vigili e non cedano a pressioni o offerte poco trasparenti. SGR invita chiunque abbia dubbi o sospetti di frode a contattare immediatamente i nostri uffici”.