Rimini, truffa due sorelle rimaste orfane e fa la bella vita all’estero: condannato a pagare 103 mila euro

Pare che ora faccia la bella vita in Madagascar, ma ora dovrà risarcire il maltolto. Un 59enne riminese è stato condannato dal Tribunale di Rimini ad un anno (pena sospesa) condizionata al risarcimento di 103 mila euro, per essersi appropriato dei soldi di due sorelle rimaste orfane di madre, per un incidente stradale, avvenuto nel 2017. Le due ragazze, all’epoca dell’incidente della mamma, avevano 16 e 18 anni e si erano rivolte all’uomo che avevano visto spesso per casa. A lui, sposato e con figli, ma che con la mamma defunta aveva avuto una relazione, avevano dato piena fiducia, poi quando si sono accorte di essere finite in un inganno hanno denunciato lo pseudo consulente.