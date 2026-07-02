Rimini. Truffa allo Stato: la famiglia Paesani vince anche in appello

Un’altra vittoria per la famiglia Paesani nel processo che vede i fratelli Lucio e Claudio, insieme al padre Luciano, accusati di truffa aggravata allo Stato per un finanziamento da 600mila euro ottenuto per il progetto di ristrutturazione dell’hotel Vasco, ma di fatto mai iniziato, con i soldi che secondo l’accusa sarebbero invece stati spesi per altre evenienze. Dopo l’assoluzione piena arrivata un anno fa “perché il fatto non sussiste”, la Corte d’Appello di Bologna ha confermato la sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Rimini.