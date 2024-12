Rimini, truffa ad anziano da 400mila euro: condannato imprenditore. Maxi risarcimento alla badante

RIMINI. Un riminese di 49 anni è stato condannato a due anni e tre mesi di carcere per truffa e autoriciclaggio. L’uomo, un imprenditore, era stato accusato di aver portato via oltre 400mila euro a un anziano ultraottantenne che lo aveva nominato erede universale. Il più giovane aveva promesso all’anziano che li avrebbe investititi ma in realtà li aveva dirottati sul conto della madre. Per carpire la fiducia dell’anziano l’imprenditore nel corso di due anni di frequentazioni lo aveva aiutato nella gestione delle imcombenze quotidiane: dall’acquisto delle medicine alla ricerca delle badanti. Proprio la badante alla fine della vicenda, essendo divenuta nel frattempo erede universale, riceverà ora un risarcimento di 350mila euro.

l’articolo completo sul Corriere Romagna edizione di Rimini o attraverso l’edicola digitale www.corriereromagna.it