Rimini. Trovato privo di sensi in giardino, gravissimo un tredicenne

È in condizioni critiche il ragazzo di 13 anni ricoverato nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Bufalini di Cesena. Il giovane è stato trovato privo di sensi dalla nonna nel giardino di casa, dove stava giocando, in un comune a sud della provincia di Rimini.

L’episodio si è verificato intorno alle 18. Scattato l’allarme, i sanitari del 118 sono intervenuti immediatamente sul posto e, dopo una lunga opera di rianimazione, hanno disposto il trasferimento d’urgenza al Bufalini di Cesena. Le sue condizioni restano molto critiche.

Sulla vicenda indagano i carabinieri, che al momento non escludono alcuna ipotesi per ricostruire l’accaduto.