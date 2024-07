Rimini, trovato morto tra i tavolini di un bar in piazza Cavour

Una vita diventata randagia, probabilmente dopo aver conosciuto il calore di una famiglia, e poi magari una separazione e un abbandono. Non lo sapremo mai cosa ha spinto Leonardo Polito, 58 anni, originario di Canosa di Puglia e residente a Cerignola, senza fissa dimora, a viaggiare per l’Italia senza fermarsi mai. Questo desiderio di non mettere più radici se l’è portato via la scorsa notte tra i tavolini di un bar chiuso in piazza Cavour a Rimini.

