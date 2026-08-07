Rimini, trovato il corpo senza vita di un uomo all’altezza del Bagno 132

Un uomo di circa settant’anni è stato trovato morto stamattina in acqua a Rimini, all’altezza del Bagno 132 di Miramare. L’allarme è scattato poco prima delle 9. A notare il corpo riverso a faccia in giù è stato il bagnino dello stabilimento che, sebbene il servizio di salvataggio non fosse ancora attivo, si è precipitato a riva insieme ai collaboratori per tentare i primi soccorsi, purtroppo inutili. I sanitari del 118, giunti tempestivamente sul posto, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso, presumibilmente causato da un malore improvviso durante il bagno.

La salma è stata trasferita alla camera mortuaria di Viserba, mentre la capitaneria di porto conduce i rilievi. Stando alle informazioni diffuse dalle autorità, la vittima è di carnagione caucasica, alta circa 1,75 metri, di corporatura robusta, calva e senza fede nuziale al dito. Non avendo con sé documenti, le forze dell’ordine stanno indagando per risalire al suo nome e avvisare i familiari.