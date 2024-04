Il cadavere di un uomo anziano di 83 anni è stato trovato questa mattina nella sua abitazione di via Felici, una traversa di via Covignano. L’anziano è morto per cause naturali e i vigili del fuoco sono stati allertati in tarda mattinata da una vicina di casa, insospettita dall’odore che proveniva dall’appartamento. Si sono successivamente attivati gli agenti della Polizia Locale e i sanitari del 118, con il medico che ne ha certificato la scomparsa.