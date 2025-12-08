Rimini, trova una borsa con soldi e documenti, la porta ai carabinieri e incontra la proprietaria

RIMINI. Trova una borsa con una ingente somma di denaro, la porta ai Carabinieri e qui incontra la persona che l’aveva persa. Un’insegnante delle scuole superiori di Rimini, Caterina Bonazza originaria della provincia di Ferrara in città per motivi professionali, ha trovato per strada la borsa contenente il denaro, insieme a documenti ed effetti personali e ha deciso di portarla alla Stazione dei Carabinieri. Mentre i militari la elogiavano per l’onestà dimostrata, è arrivata in caserma proprio la proprietaria della borsa, una giovane di origini sarde che vive a Rimini per lavoro, nella foto a destra, decisa a sporgere denuncia per lo smarrimento. La coincidenza perfetta ha creato un momento di intensa emozione: dopo un attimo di stupore, le due donne si sono abbracciate, visibilmente sollevate. La ragazza sarda ha ringraziato la sua benefattrice, sottolineando il valore fondamentale del gesto.