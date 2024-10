Rimini. Trova due carte ricaricabili per strada e per cercare il proprietario mette la foto sui social. La polizia: errore gravissimo

Trovare due carte ricaricabili lungo la strada, fotografarle e postarle su un gruppo Facebook, scrivendo di averle lasciate su un muretto, così che il legittimo proprietario possa recuperale.

E’ successo davvero, ieri mattina a Rimini in zona ospedale, tutto documentato dallo stesso autore, con tutta probabilità mosso dalle migliori intenzioni ma che, nella realtà, ha commesso «un gravissimo errore». E’ la stessa polizia di Stato riminese a mettere in guardia i cittadini da compiere gesti avventati come questo. «Il rischio è che qualunque malintenzionato usi quelle carte, recuperandole proprio grazie alle istruzioni fornite dalla persona che ha messo il post su Facebook, facendo transazioni entro l’importo per il quale non è necessario il Pin, acquisti online a gogo, diffusione di dati personali, e potrebbe anche usare la carta, che è provvista di codice Iban, per farsi arrivare pagamenti frutto di truffe. E a quel punto il legittimo proprietario della carta, se coinvolto in eventuali indagini, dovrebbe dimostrare di non essere stato lui a farsi dare i soldi truffando altra gente».