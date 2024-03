Rimini: “Troppi incidenti in via Solara, subito le telecamere”

Nuovi incidenti in via Solara, i residenti chiedono il potenziamento della segnaletica ma anche l’installazione di telecamere.

Annosa vicenda

Non c’è pace per via Solara che confluisce in via Sant’Aquilina, sebbene sia stata chiusa al traffico dall’agosto del 2023 e limitata al solo passaggio degli abitanti. Spiega una portavoce: «Le auto, che percorrono la strada contromano, sono aumentate e in pochi mesi si sono registrati altri due incidenti. Nel primo una vettura, parcheggiata e appartenente a una residente, è stata sfasciata da un’automobilista in corsa. Non è andata meglio nel secondo caso quando a essere distrutto è stato l’ingresso di una proprietà privata».

Più in generale il traffico è diminuito di un buon 30%, concede la donna, ma i conducenti hanno ancora il piede pesante sull’acceleratore e modi arroganti, soprattutto quando gli abitanti dell’area fanno segno di rallentare.

L’ipotesi telecamere

In seguito al sopralluogo effettuato il 5 settembre 2023, «il Comune ha deciso di rendere più visibili i cartelli nonché di rafforzare la segnaletica con cartelli “ausiliari”».

La gente è fiduciosa perché finora ogni richiesta è stata accolta con sensibilità. «Stiamo ancora aspettando - chiarisce la portavoce - ma siamo certi che i nuovi segnali arriveranno proprio come i primi due».

L’auspicio è che vengano aumentati anche i controlli delle forze dell’ordine, specie negli orari segnalati, vale a dire dalle 7 alle 9,30 e poi dalle 17,30 alle 21.

Piazzare telecamere all’ingresso della strada è l’ultima proposta ventilata dal gruppo. Una sorta di sceriffo elettronico per bacchettare i furbetti.

«Sarebbe una soluzione - tirano le fila - per restituire serenità a tutti ma soprattutto alle famiglie visto che i bambini giocano spesso in strada».

La speranza, in conclusione, è che non costituiscano più un pericolo azioni indispensabili e dalla scansione quotidiana, come conferire i rifiuti o portare a spasso il cane.