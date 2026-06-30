Rimini, “troppi balordi e senzatetto a Miramare”: l’allarme di Pro Loco e Comitato

«Balordi e ubriachi a dormire sulle panchine, di giorno e di notte. Spacciatori all’opera lungo il Parco del mare. Con la Notte rosa abbiamo avuto un piccolo assaggio d’estate. Chiediamo maggiori controlli e più forze dell’ordine in giro».

Beppe Indino, presidente della Pro loco di Miramare, all’indomani della grande festa della Riviera romagnola, commenta, preoccupato, «quello che potrebbe accadere a luglio e agosto con l’esplodere della stagione balneare e con l’arrivo di centinaia di migliaia di turisti e, purtroppo, anche di gruppi di delinquenti».

«Tutto questo - aggiunge Gianluca Metalli, presidente del comitato turistico Miramare – nonostante nel week-end dal 19 al 21 giugno, l’ordine pubblico abbia retto abbastanza bene, grazie alla discreta presenza di poliziotti e carabinieri». Quei rinforzi che la prefetta Giuseppina Cassone aveva richiesto a gran voce al Ministero e che è riuscita ad ottenere. «A dimostrazione – precisa Metalli - che quando le forze dell’ordine ci sono e si fanno vedere, i malintenzionati cambiano strada e vanno altrove».

Nessun fatto negativo di rilievo ha, infatti, contrassegnato la Notte Rosa, «anche se, per tre giorni, a Miramare abbiamo visto un notevole flusso turistico». Non sono, però, mancati i balordi che «hanno scambiato le panchine di viale Oliveti e dei viali delle Regine come loro giacigli privati».