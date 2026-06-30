Rimini, “troppi balordi e senzatetto a Miramare”: l’allarme di Pro Loco e Comitato

Non solo di notte, ma anche di giorno. «Proprio così – conferma il presidente della Pro loco -, e devo dire che il numero di questi senzatetto, non solo stranieri, ma molti anche italiani, è davvero elevato. Nemmeno la scorsa estate ne avevamo visti così tanti a Miramare. Non vorrei che con il passare delle settimane e con la stagione balneare nel vivo questi numeri, già elevati, siano destinati, ulteriormente, a crescere».Senzatetto, dunque, un fenomeno che a Rimini è in forte espansione. E che il direttore della Caritas diocesana, Mario Galasso, solo alcune settimane fa, aveva denunciato in concomitanza con l’inizio della stagione turistica: «In questi cinque mesi che vanno da maggio a settembre i residence aumentano i prezzi e i più fragili, che dall’autunno alla primavera riescono a pagarsi una camera a basso costo, saranno costretti a lasciare la stanza e ad andare a dormire in strada» era stata la sua previsione. Purtroppo confermata. Il risultato, come evidenziato dalla stessa Pro loco di Miramare, è chiaro a tutti: molte panchine utilizzate come letti di fortuna e marciapiedi, anche nei pressi della stazione di Miramare, occupati da sacchi a pelo e cartoni.