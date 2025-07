Rimini, “troppa gente sul bus, non riuscivamo a timbrare”: doppia multa da 77 euro

Nuova polemica nei confronti dei controllori di Start Romagna “colpevoli” di aver multato una ragazzina e la zia con 77 euro a testa perché non avevano convalidato il biglietto del bus.

«Sono la mamma di una ragazzina di 13 anni che, la scorsa settimana, si è recata ad Aquafan insieme alla zia che ha voluto farle vivere questa esperienza come regalo di promozione - scrive la donna di Pescara -. All’orario di chiusura si sono recate alla fermata per il ritorno in stazione, ma il mezzo era stracolmo. La zia che ha i biglietti in borsa non riesce a muoversi per obliterare e decide di non fidarsi del passamano, poichè sa che potrebbe non tornare indietro il biglietto in caso di controllo che puntualmente avviene». La zia «prova a spiegare agli agenti che non è riuscita a timbrare per via della calca, e che stanno ripartendo per casa avendo il treno alle 19. Non hanno perciò motivo ulteriore per conservare dei biglietti Start non obliterati, ma niente: i controllori non vogliono sentire ragioni». Così zia e nipote «si ritrovano con una multa da 77 euro a testa pagata ingenuamente subito».

La mamma inoltre suggerisce: «Magari sarebbe più corretto mettere delle macchinette obliteratrici alla fermata, oppure aumentare le corse dei bus all’ora di punta e di uscita dal parco, piuttosto che limitarsi a sanzionare gli utenti».

Start ribatte: «Se la signora inoltra un reclamo possiamo controllare se a bordo del bus c’era un numero tale di persone da impedirle la convalida. La legalità a bordo è un obiettivo e generalmente il 12-13% dei controlli trova utenti sprovvisti di biglietto. Dallo scorso anno è comunque possibile acquistare il biglietto integrato “treno più bus” per Aquafan che non necessita di convalida».