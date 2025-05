Rimini, trenini, navette e traghetto: via alla mobilità sostenibile (anche gratis) per i turisti e non solo

L’estate 2025 a Rimini si preannuncia all’insegna della mobilità sostenibile, con una vasta gamma di servizi gratuiti e a pagamento pensati per cittadini e visitatori desiderosi di esplorare la città senza l’ingombro dell’automobile. Dai pittoreschi trenini turistici alle innovative navette a chiamata, fino al caratteristico traghetto sul porto canale, Rimini offre numerose alternative per raggiungere il mare e i suoi luoghi d’interesse.

Il 1° giugno segna il debutto del nuovo servizio gratuito di navetta estiva a Viserba. Questo trenino turistico collegherà quotidianamente, fino al 14 settembre (dalle 8:30 alle 12:30 e dalle 14:30 alle 18:30), la parte a monte della frazione con le zone turistiche e commerciali a mare. Un percorso circolare toccherà via Baroni, via Sacramora, via Paolo Marconi, via Curiel, via Morri, via Missirini, viale Mazzini, viale Bologna, via Giuliano Dati, viale Toscanelli, viale Polazzi, via Beltramini.

Confermato anche per l’estate 2025 il trenino turistico sul Parco del Mare Nord, a servizio del mercato domenicale di Torre Pedrera. Dal 1° giugno al 14 settembre, ogni domenica, dalle 8:30 alle 12:30, il trenino collegherà il lungomare con l’area mercatale nel parcheggio Foglino, con una frequenza di 30 minuti.

Per raggiungere le spiagge a sud di Rimini, dal Porto canale al Bagno 100, e la zona mare di San Giuliano, è già attivo dal 25 aprile Shuttlemare, il servizio gratuito di trasporto a chiamata gestito da Start Romagna. Fino al 2 giugno, Shuttlemare è disponibile nei weekend e festivi (dalle 9:00 alle 21:00), per poi diventare un servizio giornaliero dal 7 giugno al 14 settembre, sempre dalle 9:00 alle 21:00. La prenotazione avviene tramite l’app My Start Romagna, e il servizio è accessibile anche a utenti in carrozzina. È possibile usufruire di Shuttlemare lasciando l’auto in uno dei numerosi parcheggi scambiatori della città.