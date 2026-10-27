Rimini, treni: sciopero di 24 ore del personale delle biglietterie dalle 21 del 28 ottobre

Proclamato dalle Segreterie Regionali dell’Emilia-Romagna di Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti e Orsa Ferrovie uno sciopero che interesserà il personale di Trenitalia dell’Emilia-Romagna della Divisione Customer Operations Bologna, Reggio Emilia Storica, Reggio Emilia AV Mediopadana e Rimini: dalle 21 di mercoledì 28 alle 21 di giovedì 29 ottobre. Per l’intera durata dell’agitazione, in quelle stazioni potrebbero non essere pienamente garantiti i servizi di biglietteria allo sportello e assistenza alla clientela.