Rimini, treni bloccati per il ritrovamento di uno strano ordigno. Circolazione riattivata VIDEOGALLERY

RIMINI. Traffico ferroviario bloccato dalle 10.30 fino alle 12.15 per un ordigno rinvenuto sulla linea ferroviaria Rimini-Pesaro nei pressi della stazione ferroviaria di Rimini. Sul posto polizia ferroviaria e Vigili del fuoco. La circolazione è rimasta sospesa tra Rimini e Riccione per quasi due ore. . I treni Alta Velocità, Intercity e Regionali hanno registrato ritardi. In alcuni casi fino a 2 ore e mezza. I treni Regionali hanno subito limitazioni e cancellazioni. La situazione ora si sta pian piano riportando alla normalità.

I resti di un ordigno sono stati rinvenuti in prossimità della sede ferroviaria dai tecnici di RFI impegnati nelle normali attività di controllo linea. Come spiega in una nota RFI, «verificata da parte degli artificieri, interessati dalla Polizia Ferroviaria, la non pericolosità dei residuati e in attesa della loro definitiva rimozione, è giunto il nulla osta alla ripresa del traffico ferroviario».