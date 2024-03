Rimini, tre operai su una gru minacciano di buttarsi nel vuoto: sono tutti scesi a terra dopo una mediazione VIDEO GALLERY

Momenti di grande tensione in un cantiere in via Dario Campana a Rimini, per fortuna con un lieto fine. Nel primo pomeriggio di oggi, tre operai sono saliti in cima ad una gru e minacciando di gettarsi nel vuoto da almeno 25 metri, rivendicando un giusto salario e arretrati che sostengono di non avere ricevuto. L’area è stata transennata, nei pressi della vecchia sede dell’Amir, dove si stanno costruendo delle palazzine. Sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco, un’ambulanza e i Carabinieri. Inizialmente sulla gru erano presenti 4 persone, con il titolare dell’azienda, che poi è sceso per contrattare (anche a nome dei 3 colleghi rimasti sulla gru) con la ditta appaltatrice, reclamando il pagamento delle somme arretrate per i lavori.