Rimini. Tre indagati per la morte di Matteo. Disposta per domani l’autopsia

RIMINI. L’inchiesta sulla morte del 12enne di San Benedetto del Tronto, Matteo Brandimarti, vittima del drammatico incidente nella spa di Pennabilli, entra nella sua fase più delicata. La Procura di Rimini ha formalizzato l’iscrizione nel registro degli indagati per tre persone, tutte figure presumibilmente legate alla gestione della struttura ricettiva della Valmarecchia teatro dell’incidente.
Si tratta di un passaggio tecnico fondamentale per permettere il coinvolgimento delle parti negli accertamenti, a partire dall’autopsia fissata per domani alle 14. Per l’esame forense la famiglia della vittima, tramite il proprio avvocato Umberto Gramenzi, ha già nominato come consulente medico legale il dottor Claudio Cacaci, che affiancherà il perito nominato dalla sostituta procuratrice Alessia Mussi per chiarire le cause del decesso dopo i cinque giorni di agonia in rianimazione.