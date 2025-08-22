Rimini. Travolto e ucciso da un Frecciarossa, treni ripartiti dopo tre ore di ritardo

Tragedia nella tarda serata di giovedì nei pressi della stazione ferroviaria di Rimini-Miramare. Un Frecciarossa in transito e diretto verso sud, intorno alle 21 ha investito una persona che in quell’istante pare si trovasse sul ciglio della banchina in attesa di un treno. Sembra però che si sia trattato di un incidente e non di un gesto volontario, ma l’esatta dinamica è ancora al vaglio delle forze dell’ordine. L’investimento mortale ha inevitabilmente causato importanti disagi alla circolazione dei treni verso sud, con ritardi e cancellazioni.