Rimini. Travolto da un furgone mentre è fermo in scooter: al motociclista oltre 89mila euro di risarcimento

Era fermo con lo scooter all’incrocio, in attesa di completare la propria manovra, quando un furgone che procedeva in senso opposto ha svoltato a sinistra invadendo la sua traiettoria e travolgendolo. L’incidente è avvenuto il 6 settembre 2021 in via Chiabrera, all’incrocio semaforizzato con via Carlo Porta, a Rimini.

Il motociclista, oggi 63enne, ha riportato lesioni alla testa, al polso e alla gamba sinistra, oltre a problemi alla colonna cervicale e lombosacrale. La consulenza medico-legale ha riconosciuto un’invalidità permanente del 19-20% e 170 giorni di invalidità temporanea. Dopo lo schianto sono emerse anche conseguenze psicologiche, tra ansia, disturbi del sonno e paura di tornare alla guida.

Nel corso del processo, un testimone ha confermato che lo scooter era completamente fermo, mentre il furgone aveva effettuato una svolta particolarmente stretta, invadendo la corsia opposta. Il Tribunale ha quindi attribuito l’intera responsabilità dell’incidente al conducente del furgone.

Dopo cinque anni, il giudice ha condannato il conducente e la compagnia assicurativa, in solido, a versare al motociclista oltre 89mila euro di risarcimento, al netto degli acconti già corrisposti. La somma comprende 75.600 euro per il danno non patrimoniale e circa 13.300 euro per i danni patrimoniali.

L’articolo completo sul Corriere Romagna in edicola