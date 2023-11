Rimini, travolta in bici da un’auto, resta invalida. L’assicurazione: “Colpa sua, non paghiamo”

Alle 13 del 20 settembre del 2022, ha inforcato la propria bicicletta e lasciato il Garden sport dove aveva appena terminato la sua lezione di pilates diretta a casa per preparare il pranzo della famiglia, destinazione da raggiungere attraversando il parco della Cava. Così ha iniziato l’attraversamento di via Euterpe rigorosamente sulle strisce pedonali. Arrivata però al centro della carreggiata viene centrata in pieno da una vettura condotta da un’altra signora riminese che, scrive la Procura nel capo di imputazione «ha omesso di regolare la velocità in modo da evitare ogni pericolo per la sicurezza delle persone». Fatta volare in aria come un fazzoletto di carta, aveva prima sfondato il parabrezza dell’auto e poi era rimasta senza conoscenza sull’asfalto. E’ questo l’inizio di un calvario fisico e legale ancora non concluso.

L’articolo completo sul Corriere Romagna in edicola