Rimini. Travolse e uccise un anziano sulle strisce, donna condannata a 1 anno

Solo grazie alla perseveranza della famiglia, che non ha mai smesso di chiedere e cercare giustizia per il loro caro, che il caso della morte di Giampaolo Fuschini è arrivato a conclusione. Non c’era nessun mistero da svelare, perché Fuschini era rimasto vittima di un incidente stradale, banalissimo ma purtroppo gravissimo. La Procura della Repubblica però in mancanza di prove certe aveva archiviato l’indagine e non c’era mai stato nessun processo. Ieri invece dopo sei anni di attesa c’è stata la condanna di primo grado per omicidio colposo della donna che travolse Fuschini mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali. Processo che si è potuto celebrare grazie al fatto che la famiglia dopo anni ha rintracciato una testimone oculare dell’incidente. Sulla base della testimonianza è stata quindi fatta un’istanza di riapertura del caso, accolta dalla Procura e, la 54enne, difesa dall’avvocato Alessandro Petrillo e Stefano Monti, è stata condannata a 1 anno, pena sospesa, e ad una provvisionale immediatamente esecutiva di 30 mila euro. L’assicurazione non ha ancora risarcito ma con una condanna di primo grado probabilmente ora lo farà.