Rimini, trasforma hotel in palazzina, il Comune chiede 1.780.000 euro

La Giunta comunale ha autorizzato il sindaco, con delibera approvata nell’ultima seduta, a proporre con ricorso la domanda di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società Golden Srl, che risulta debitrice nei confronti dell’Amministrazione comunale per circa 1.780.000 euro relativi a sanzioni pecuniarie per abusivismo edilizio e a tributi (Ici-Iscop-Tari-Imu) non versati.

L’abuso è relativo ad un immobile, un ex albergo in zona Rimini sud, trasformato in complesso residenziale senza le necessarie autorizzazioni. La palazzina oggi contiene circa una ventina di appartamenti, quasi la totalità affittati con contratto regolare, ma si presenta peraltro in condizioni igienico sanitarie non ottimali, tanto che sono stati richiesti opportuni controlli agli organismi competenti. L’abuso - che il titolare potrebbe regolarizzare attraverso sanatoria pari appunto 1,6 milioni euro più spese e interessi - è stato al centro di un contenzioso con l’Amministrazione, risoltosi definitivamente a favore dell’Ente.

La società della Soc. Golden srl - che nel frattempo (da gennaio 2022 e a dicembre 2023) ha venduto gli appartamenti ad altri soggetti (società e privati) - dal giugno scorso risulta cancellata dal Registro Imprese, condizione che ha spinto l’Amministrazione a percorrere una ulteriore strada per tentare di rientrare del credito, chiedendo l’apertura della liquidazione (che deve avvenire entro un anno dalla cancellazione). Passaggio questo che consentirebbe la nomina di un curatore fallimentare e successivamente della messa all’asta dei beni che, a seguito di azione revocatoria fallimentare, dovrebbero rientrare nel patrimonio della società.