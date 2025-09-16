Rimini, tragico incidente: muore un uomo

Tragico incidente mortale questa mattina a Rimini. Verso le 9.30 un violento impatto tra due auto sui viali delle Regine è costato la vita a un uomo. Per cause in via di accertamento, un’auto ha invaso la corsia opposta e si sono scontrate un’Audi e una Volkswagen: immediato l’intervento dei sanitari del 118 e della Polizia Locale, ma per un 64enne originario di Fano alla guida dell’Audi non c’è stato nulla da fare ed è spirato in ospedale. La Volkswagen era invece guidata da un 66enne riminese, le cui condizioni non destano preoccupazioni.