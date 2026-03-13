Rimini, tragico incidente: motociclista muore sulla Marecchiese - VIDEO GALLERY

Un tragico incidente stradale a Rimini sulla 258 Marecchiese nel primo pomeriggio di oggi. Nella frazione di Vergiano, un motociclista riminese 43enne ha perso la vita dopo lo scontro con un’auto, con la moto andata in fiamme dopo l’impatto. Dai primi riscontri è emerso che una Ford Focus che procedeva in direzione Rimini si è scontrata con una moto Ktm che viaggiava nel senso di marcia opposto. La circolazione stradale è stata interrotta poco dopo le 13: sul posto la Polizia Locale insieme ai sanitari del 118, intervenuti con ambulanza, auto medicalizzata e l’elimedica. Infine, le condizioni dell’automobilista non destano preoccupazioni.