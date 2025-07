Tragedia nella notte a Rimini. Un 48enne riminese è morto dopo una caduta in scooter in via 23 settembre 1845. Pochi minuti dopo la mezzanotte tra lunedì e martedì, l’uomo stava procedendo in direzione Ravenna quando in maniera autonoma avrebbe perso il controllo del mezzo, uno scooter Kymco di sua proprietà. Immediato l’intervento dei sanitari del 118, che lo hanno trasportato in ospedale, dove purtroppo è spirato nella notte.