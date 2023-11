Rimini, tragedia in mare: muore comandante della Finanza mentre fa kite surf

Tragedia del mare. Il tenente colonnello Roberto Russo, comandante del Nucleo di polizia economico finanziaria del comando provinciale della Guardia di finanza di Rimini, è morto nella serata di sabato nel reparto di Terapia intensiva dell’ospedale Infermi dove era stato ricoverato nel primo pomeriggio dopo essere stato trovato, privo di sensi, nello specchio d’acqua antistante il bagno 60. L’alto ufficiale, grande appassionato anche di moto, era uscito in mare con il proprio kite surf . Intorno alle 13 un bagnino di salvataggio (anche lui surfista ) lo ha visto riverso in acqua privo di sensi; lo ha portato a riva e gli ha subito praticato le manovre di rianimatore proseguito fino all’arrivo dl personale del 118. Trasportato in ospedale il suo cuore ha cessato di battere poco dopo le 20. Il nome del tenente colonnello Roberto Russo, originario di Acireale, 40 anni da poco compiuti, resterà per sempre indissolubilmente legato ad una delle indagini più importanti condotte in Italia. Assieme al pubblico ministero della Procura della Repubblica di Rimini Paolo Gengarelli, ha salvato lo Stato dalla prima grande truffa del Superbonus 110. Ben 440 milioni di euro la somma strappate dalle mani del sodalizio criminale. Una indagine talmente importante da portare il governo Draghi a modificare la legge per poterne beneficiare.